Во Франции расстались с мифом о счастливой старости

Пока президент Франции разъезжал по Европам, раздавая обещания о финансовой поддержке своим младшим (очень младшим) партнерам в Киеве и отчитываясь о результатах своей миссии перед партнерами в Москве и Берлине, в стране, которой он руководит уже почти пять лет, разразился скандал Если бы выход книги с красноречивым названием "Могильщики" не совпал с обострением геополитического кризиса на континенте, ее резонанс, несомненно, был бы выше, но и то, что произошло и происходит, даже будучи затушеванным, все равно производит впечатление.