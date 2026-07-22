Женские страсти
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Женские страсти

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Грузин ударил россиянку в лицо: как и почему люди встали на сторону агрессора

Грузин ударил россиянку в лицо: как и почему люди встали на сторону агрессора

Соцсети активно обсуждают конфликт, который произошел между россиянкой и грузином в Тбилиси. Мужчина ударил девушку в лицо, и хотя момент насилия попал на видео, некоторые комментаторы встали на сторону агрессора.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
А они только так и могут, иначе не могут доказать свою мужественность. Я ещё при СССР была на курсах повышения квалификации, так вот &quot;пустить пыль в глаза&quot; для них единственный путь, были бы там мужики, он бы даже ругаться не стал ( хотя безобразничать не перестали бы). Но чтобы женщина на них голос подняла это не возможно - они же сильнее. Там ходить свободно можно было только в одном случае, если не смотреть в им глаза - так местные и ходят.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Некуй  было  ехать  к  врагам  отдыхать  ...
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1 м.
Аркадий Шацкий
Инфлюенсерша просмотры накрутила, тут ничьей стороны нет.
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1 м.