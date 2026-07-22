Грузин ударил россиянку в лицо: как и почему люди встали на сторону агрессора

Лариса Шемисова

А они только так и могут, иначе не могут доказать свою мужественность. Я ещё при СССР была на курсах повышения квалификации, так вот "пустить пыль в глаза" для них единственный путь, были бы там мужики, он бы даже ругаться не стал ( хотя безобразничать не перестали бы). Но чтобы женщина на них голос подняла это не возможно - они же сильнее. Там ходить свободно можно было только в одном случае, если не смотреть в им глаза - так местные и ходят.