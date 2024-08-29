Проведен первый поиск сверхцивилизаций за пределами Млечного Пути

Исследователи из Института SETI, исследовательского центра SETI в Беркли и Международного центра радиоастрономических исследований провели первое исследование признаков инопланетных технологий в галактиках за пределами Млечного Пути.
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