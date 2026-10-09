Военный эксперт Дрозденко: компания Fire Point фактически уничтожена ВС РФ

Вооруженные силы (ВС) России фактически уничтожили производственные мощности компании Fire Point, считающейся одним из крупнейших украинских производителей дронов.
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