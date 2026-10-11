Раскрыта Погода в Петербурге в воскресенье

В Санкт-Петербурге в ночь на 11 октября ожидается плюс 5-7 градусов. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.
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