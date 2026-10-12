Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Алтайского края

Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жительницы Алтайского края

В эфире правовой программы на федеральном телеканале жительница Алтайского края сообщила, что ее знакомый из-за отказа продолжить с ним отношения неоднократно совершал противоправные действия.

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