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Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в Госдуме VII созыва

Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в Госдуме VII созыва

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Фракция КПРФ может сохранить комитеты, которые возглавляла в Госдуме VII созыва, следует из проекта постановления рабочей группы депутатов по подготовке первого пленарного заседания.

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