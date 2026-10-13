Организаторы концерта Канье Уэста заявили о начале возврата денег за билеты

Купившим билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста (Йе) уже начался. Об этом заявила владелица концертного агентства Say Agency Анна Субчева, передает РИА Новости.
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