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Татар-информ

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Организаторы концерта Канье Уэста заявили о начале возврата денег за билеты

Организаторы концерта Канье Уэста заявили о начале возврата денег за билеты

Купившим билеты на отмененные концерты американского рэпера Канье Уэста (Йе) уже начался. Об этом заявила владелица концертного агентства Say Agency Анна Субчева, передает РИА Новости.

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