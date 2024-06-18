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Новости экономики России

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Супервремена для российского рынка закончились

Новые американские санкции вопреки заверениям Вашингтона коснулись не столько ВПК. В частности, блокирующие санкции были введены против Мосбиржи, сценарий, который особенно опасались инвесторы, и который был своего рода страшилкой для финансового рынка.

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