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Казахстанские банкиры поддержали экоактивистов

Казахстанские банкиры поддержали экоактивистов

26 апреля в Алматы прошла акция по посадке сосен в экологическом парке «Сосновый бор». Представители акимата Алатауского района, экологические активисты и сотрудники банковской сферы посадили новую аллею, которую назвали «Аллея возможностей».

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