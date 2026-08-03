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Костылева рассказала, что Плющенко и Рудковская поддерживают её финансово

Костылева рассказала, что Плющенко и Рудковская поддерживают её финансово

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, как её тренер Евгений Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская помогают в финансовом плане.

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