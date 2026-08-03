Костылева рассказала, что Плющенко и Рудковская поддерживают её финансово

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, как её тренер Евгений Плющенко и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская помогают в финансовом плане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии