По его словам, врачи почти месяц боролись за жизнь ребёнка, однако тяжесть полученных травм оставляла мало шансов на выживание.
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