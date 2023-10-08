Тысячи погибших и пострадавших: что известно о землетрясении в Афганистане Елена ГалицкаяВ Афганистане произошло разрушительное землетрясение, которое оставило более 2 тысяч человек погибшими и свыше 9 тысяч пострадавшими.
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