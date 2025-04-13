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Пятый канал

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Обзвон и давление: в России в два раза вырос спрос на коллекторов

Обзвон и давление: в России в два раза вырос спрос на коллекторов

Повторная волна украинизации после торжества Майдана это как история о «стране не выученных уроков». Только лозунги стали более радикальными, вместо «Прочь от Москвы» призывают буквально вешать русских с поощрения властей.

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