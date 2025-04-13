Повторная волна украинизации после торжества Майдана это как история о «стране не выученных уроков». Только лозунги стали более радикальными, вместо «Прочь от Москвы» призывают буквально вешать русских с поощрения властей.
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