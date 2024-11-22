Открытие катка на ВДНХ переносится из-за аномально теплой погоды и сильных осадков. Изначально открытие катка было запланировано на 22 ноября, однако из-за неблагоприятных погодных условий каток начнет работать в штатном режиме с 26 ноября, официальное открытие переносится на 29 ноября.