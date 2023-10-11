В Совфеде поддержали кандидатуру Гиматова на пост прокурора Чувашии

Сенаторы поддержали назначение Эдуарда Гиматова на должность прокурора Чувашии. Об этом решении проинформируют президента, сказала на пленарном заседании палаты регионов 11 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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