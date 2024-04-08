Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, который поставил некачественные бронежилеты для участников СВО на ₽2 млрд

Eduard Согласен,но та же экспертиза и нашла недостатки!

Nikolay Zakharov Прежде,чем выпускать продукцию ее подвергают экспертизе и об этом директор говорит,а что завели дело,так он же заявляет,что уволил воров,которые грозились судом.Тут надо вдумчиво разбираться,без продажного следствия и такого же суда. Решить по фактам, а не оговоркам.