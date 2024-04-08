Медвежий угол
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Медвежий угол

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Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, который поставил некачественные бронежилеты для участников СВО на ₽2 млрд

АНТИФАШИСТ В Москве Басманный суд принял решение отправить под стражу генерального директора ООО "ГК "Пикет" Андрея Есипова, обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции.

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Комментарии
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Eduard
Согласен,но та же экспертиза и нашла недостатки!
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6 час.
Nikolay Zakharov
Прежде,чем выпускать продукцию ее подвергают экспертизе и об этом директор говорит,а что завели дело,так он же заявляет,что уволил воров,которые грозились судом.Тут надо вдумчиво разбираться,без продажного следствия и такого же суда. Решить по фактам, а не оговоркам.
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6 час.
Секушин Леонид
Это сколько стоит бронежилет? СТО ТЫСЯЧ? А по первой информации он только украл эти 2 млрд.! А за прошлый год эта фирма всего произвела продукции на 800 миллионов! Херня какая-то!
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1 час.

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