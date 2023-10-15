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Сбой в сингапурском ЦОД Equinix повлёк за собой остановку банковских сервисов в...

Сбой в сингапурском ЦОД Equinix повлёк за собой остановку банковских сервисов в...

Сбой в сингапурском ЦОД Equinix повлёк за собой остановку банковских сервисов в стране и проблемы с доступом к сервисам Meta✴ за её пределамиВ минувшую субботу в дата-центре Equinix в Сингапуре произошёл сбой, повлекший за собой остановку банковских сервисов по всей стране, сообщил ресурс Data Center Dynamics.

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