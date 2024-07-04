Примера Федерасьон: Символическая сборная сезона 23/24

Самые лучшие. По одному от команды Альфонсо Эрреро («Малага») Воспитанник «Мадрида» большую часть карьеры провел в Сегунде, но летом прошлого году подписал контракт с «Малагой», вписался в стартовый состав и стал выполнять свои непосредственные функции, одна из которых спасать в сложных ситуациях, когда защитники уже ничем помочь не могут.