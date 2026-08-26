Colombia's New President Orders Immigration Raids, Vows To Deport Illegal Immigrants Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, Colombia's new president has ordered immigration raids this week and promised deportations of immigrants without legal status.
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