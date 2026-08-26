Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Colombia's New President Orders Immigration Raids, Vows To Deport Illegal Immigrants

Colombia's New President Orders Immigration Raids, Vows To Deport Illegal Immigrants

Colombia's New President Orders Immigration Raids, Vows To Deport Illegal Immigrants Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, Colombia's new president has ordered immigration raids this week and promised deportations of immigrants without legal status.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии