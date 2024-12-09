Глава СК Кузбасса взял сбежавшего от отчима мальчика под опеку

Глава СК Кузбасса Безукладников взял мальчика из Прокопьевска под опеку Глава Следственного комитета Кузбасса Александр Безукладников взял под опеку 12-летнего мальчика из Прокопьевска, который сбежал из дома из-за издевательств отчима, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на СК.