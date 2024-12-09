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Глава СК Кузбасса взял сбежавшего от отчима мальчика под опеку

Глава СК Кузбасса взял сбежавшего от отчима мальчика под опеку

Глава СК Кузбасса Безукладников взял мальчика из Прокопьевска под опеку Глава Следственного комитета Кузбасса Александр Безукладников взял под опеку 12-летнего мальчика из Прокопьевска, который сбежал из дома из-за издевательств отчима, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на СК.

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