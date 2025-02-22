Reuters: США отключат Украине Starlink, если Зеленский сорвет сделку по металлам

США пригрозили Украине отключением систем связи Starlink, которыми пользуются ВСУ на фронте, если украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет соглашение с Вашингтоном по предоставлению Штатам доступа к разработке минеральных ресурсов страны.
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