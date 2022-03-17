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Браковка рассады — для чего это нужно. Советы опытного огородника

Браковка рассады — для чего это нужно. Советы опытного огородника

Браковка — очень важный этап подготовки рассады. Эту процедуру необходимо осуществлять потому что растения развиваются неравномерно, некоторые из них являются более сильными и крепкими, в то время как другие — довольно слабые и отстают в росте.

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