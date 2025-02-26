Комитет ГД поддержал полный запрет для иноагентов на участие в просвещении

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект, вводящий новые ограничения для иностранных агентов, включая полный запрет для таких лиц на участие в просветительской и образовательной деятельности в России.
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