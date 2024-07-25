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Царьград

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В Прикамье двое мужчин выпали из лодки во время рыбалки. Один из них утонул

В Прикамье двое мужчин выпали из лодки во время рыбалки. Один из них утонул

Пермяки были пьяны.Вечером 24 июля жители села Серга заметили пустую лодку, которая бесконтрольно двигалась по воде в месте слияния рек Сергинки и Сылвы.

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