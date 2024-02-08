Россия готовится выйти из МОК?

О неужели? Глава ОКР Поздняков наконец-то открыто раскритиковал МОК за дискредитацию спортивных принципов: «МОК приложил немало усилий для того, чтобы Олимпизм Барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде.