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Царьград

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Wildberries пытается запретить в Роспатенте товарный знак «WBнутый»

Wildberries пытается запретить в Роспатенте товарный знак «WBнутый»

По заявлению представителей маркетплейса, это название аморально и вводит в людей заблуждение.Компания Wildberries пытается оспорить в Роспатенте использование товарного знака «WBнутый», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева из Краснодара.

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