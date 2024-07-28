Wildberries пытается запретить в Роспатенте товарный знак «WBнутый»

По заявлению представителей маркетплейса, это название аморально и вводит в людей заблуждение.Компания Wildberries пытается оспорить в Роспатенте использование товарного знака «WBнутый», правообладателем которого является индивидуальная предпринимательница Ольга Кащева из Краснодара.