Олимпиадаларда җиңүчеләр әзерләгән Казан укытучылары 25 мең сумга кадәр түләү алачак

Бөтенроссия һәм республика олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар әзерләгән Казан укытучылары һәм өстәмә белем бирү педагоглары акчалата түләүләр алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым