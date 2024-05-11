Не выдержала даже баба Юля: Украину превращают в сырьевой придаток ЕС

Политнавигатор Верховная рада Украины утвердила закон, который облегчает задачу распила на металлолом и вывоза за границу оставшегося советского наследия.
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