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Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Армия России нанесла удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Вот идиоты. Все давно знают, где находится Мотор-Сич, туда уже были прилеты, надобности в осведомителях нет, зачем искать в темной комнате черную кошку, если её там нет)))
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20 час.
Валерий Бирюков
Вы думаете, что нет? Есть и не одна - они и дают наводки. И надо сказать - удачные. Побольше бы таких кошек.
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15 час.
Надежда Белугина
Зверством к своему народу можно только усугубить ситуацию. Что делать людям? Пуля в лоб за подозрение без фактов и пинок под зад в армию, которая защищает обогащение президента. Выбор не велик.
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11 час.

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