Сразу начались облавы: Рогов сообщил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Владимир Андрианов Вот идиоты. Все давно знают, где находится Мотор-Сич, туда уже были прилеты, надобности в осведомителях нет, зачем искать в темной комнате черную кошку, если её там нет)))

Валерий Бирюков Вы думаете, что нет? Есть и не одна - они и дают наводки. И надо сказать - удачные. Побольше бы таких кошек.