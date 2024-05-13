Экс-замглавы полиции в Китае приговорили к 13 годам тюрьмы за взятки

Бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности в восточной китайской провинции Цзянсу признали виновным в получении взятки, сообщили представители Народного суда средней ступени города Хуайань.
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