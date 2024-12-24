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Почему учителя боятся обещанного с 1 января 2025 года повышения зарплат

Почему учителя боятся обещанного с 1 января 2025 года повышения зарплат

В Подмосковье оклады молодых педагогов обещают повысить на 20-26%.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на выступлении 23 декабря анонсировал повышение зарплат всех педагогов Подмосковья с 1 января 2025 года.

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