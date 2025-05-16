Вучич: крупнейший обмен пленными - важный шаг в переговорах Москвы и Киева

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что соглашение между Россией и Украиной об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» может свидетельствовать о начале конструктивного диалога между сторонами.
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