Премьеры России и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства.