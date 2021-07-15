Мировое обозрение

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Премьеры России и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства.

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