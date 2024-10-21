Бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно снес наблюдательную вышку на позициях ООН в Ливане Инженерная техника Армии обороны Израиля преднамеренно разрушила позиции временных сил ООН в Ливане.
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Бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно снес наблюдательную вышку на позициях ООН в Ливане Инженерная техника Армии обороны Израиля преднамеренно разрушила позиции временных сил ООН в Ливане.
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