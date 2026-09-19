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Царьград

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Советская песня в центре Берлина: участник антивоенного пикета спел «Журавлей»

Советская песня в центре Берлина: участник антивоенного пикета спел «Журавлей»

Активист в Берлине исполнил советскую песню на русском и немецком.В центре Берлина участник одиночного антивоенного пикета исполнил песню «Журавли» на русском и немецком языках.

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