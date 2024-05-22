В Тольятти трех граждан России и одного мигранта приговорили за организацию фиктивных браков

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области.Так, по информации ведомства, трое граждан России вместе с одним из мигрантов организовали поиск за финансовое вознаграждение местных жительниц в возрасте от 18 до 45 лет.