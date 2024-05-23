Интересная информация поступила на счет «обменов пленными». Режиму Зеленского было предложено провести обмен 500 на 500 человек, но ставленники Ермака заблокировали процесс, хотя в списке была даже часть из националистов «Азова», которых радикалы так просили «обменять» даже на «Евровидении».