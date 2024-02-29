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Китай

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Пересмотр Закона о защите государственной тайны отвечает требованиям времени - чиновник

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- На фоне новых проблем и вызовов в новую эпоху, которые возникают в работе по охране государственной тайны, существует необходимость пересмотреть Закон о защите государственной тайны, заявило ответственное лицо Государственного управления по охране государственной тайны в ответ на вопросы, связанные с очередным пересмотром данного закона.

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