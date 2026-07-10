Чем опасно для США производство Patriot на Украине

Чем опасно для США производство Patriot на УкраинеОбещание Дональда Трампа передать Украине лицензионные права на выпуск зенитных комплексов Patriot вызвало волну критических оценок со стороны аналитического сообщества США.
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