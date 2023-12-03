Более 600 пенсионеров Архангельской области и НАО получили компенсацию проезда к месту отдыха

Речь идёт о тех, кто возместил затраты проезда на личном автомобиле. Таким правом неработающие пенсионеры-северяне могут воспользоваться раз в два годаНапомним, что компенсацию можно получить при путешествии на поезде, самолете, морском или речном транспорте, а с августа 2022 года — и на личном автомобиле.