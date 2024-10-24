БРИКС: Кто и зачем меняет мировую экономику?

Когда речь заходит о мировой экономике и политике, часто упоминают такую группу стран, как БРИКС. Но что это вообще такое? Почему всем так важно обсуждать эту аббревиатуру? Давайте разберёмся! История создания БРИКС БРИКС — это не просто набор букв, а аббревиатура, которая обозначает группу из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.