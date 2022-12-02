Петр Бирюков: Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в Москве в этом сезоне

Свыше четырех тысяч объектов зимнего отдыха будут открыты в столице в этом сезоне. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.