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Петр Бирюков: Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в Москве в этом сезоне

Петр Бирюков: Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в Москве в этом сезоне

Свыше четырех тысяч объектов зимнего отдыха будут открыты в столице в этом сезоне. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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