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Царьград

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"Общественное" сообщило о взрывах в Сумах во время тревоги

"Общественное" сообщило о взрывах в Сумах во время тревоги

В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". События разворачиваются на фоне активированной воздушной тревоги, что подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

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