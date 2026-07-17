"Общественное" сообщило о взрывах в Сумах во время тревоги

В Сумах прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". События разворачиваются на фоне активированной воздушной тревоги, что подтверждает онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.
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