Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Стало известно, что в Катаре уже какое-то время проходят переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники и пытаясь выяснить, что Москва потребует от Киева.
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