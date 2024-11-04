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Русская весна

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На Украине увидели выгоду от возможной победы Трампа на выборах

На Украине увидели выгоду от возможной победы Трампа на выборах

Некоторые члены команды Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодной для Киева, пишет Washington Post.

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