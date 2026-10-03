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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время «дискомбобулирует» США

Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время «дискомбобулирует» США

Дональд Трамп выступил с инициативой отказаться от ежегодного перевода часов на зимнее время. По его мнению, такая практика негативно отражается на самочувствии граждан и несёт другие негативные последствия.

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