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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебов о Челестини в ЦСКА: «Он был добрым тренером, никогда особо не «пихал», даже за поражение похвалит. В какой-то момент он должен был сказать, что надо собраться, иначе будет полная задница»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что бывший главный тренер команды Фабио Челестини не особо ругал футболистов даже за поражения.

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