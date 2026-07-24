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Царьград

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Трамп заявил, что Россия и Китай не участвуют в конфликте с Ираном

Трамп заявил, что Россия и Китай не участвуют в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не участвуют в конфликте с Ираном. По его мнению, их участие привело бы к негативным последствиям для этих стран, поскольку это не в их интересах.

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