На агрофирме «Вельская» введен в эксплуатацию современный животноводческий комплекс

Новый объект, рассчитанный на две тысячи голов крупного рогатого скота, разместился в деревне ТарасовскойНовый объект, рассчитанный на две тысячи голов крупного рогатого скота, разместился в деревне ТарасовскойВозможности нового предприятия и условия содержания животных лично оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время рабочего визита.